Son Dakika Haberleri: 27 silah ile yakalandı, tutuklandı
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27 silah ile yakalandı, tutuklandı

6 saat önce

DENİZLİ'de, silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 silah ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

27 silah ile yakalandı, tutuklandı, System.String[]

DENİZLİ'de, silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 silah ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Kurusıkı tabancaların bilye atar hale getirilerek, yasa dışı yollardan satıldığını belirleyen polis, dün şüphelinin adresine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken adreste yapılan aramada, ruhsatsız 21 tabanca, 4 av tüfeği, 9 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1 otomatik tabanca ve 73 kurusıkı tabancaların bilye atar hale dönüştürülmesini sağlayan parça ele geçirdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:47 Kaynak: DHA
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