Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 500 Great Goals Show
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Avrupa Ligi
02:30 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Maç Saati
04:30 Sanal Direktör
05:15 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 UEFA Avrupa Ligi
10:45 Sanal Direktör
11:00 Süper Lig Kısa Özet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 Karagümrük - A. Alanyaspor
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Sanal Direktör
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Karagümrük - A. Alanyaspor
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK
16:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK
17:00 beIN Teknik
17:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Galatasaray - BB Erzurumspor
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor
20:00 Galatasaray - BB Erzurumspor
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika