27 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

27 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
27.02.2021 06:42
27 Şubat 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Dinozorlar Çağı
02:00 Gelinim Mutfakta
02:00 Yüzleşme
03:30 Gelinim Mutfakta
04:00 Afili Aşk
05:30 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
16:00 Hekimoğlu
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Logan: Wolverine
22:45 Cehennem Melekleri 2
Son Dakika Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek