27 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:30 Seni Çok Bekledim

00:30 Dizi

03:00 Empire State

03:00 Göçebe

05:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:30 Dizi

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Evim

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sinema

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Söz

16:30 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

20:00 İbo Show