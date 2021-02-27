27 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

27 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

27.02.2021 06:42
27 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

27 Şubat 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:30 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

04:00 Başlama Vuruşu

05:05 Teknik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Stadyum

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:35 Euro 2020 Magazin

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

14:25 Efsanelerin İzinde

14:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:00 Dakika Skor

21:00 Stadyum

27 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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