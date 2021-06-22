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27. Sütdonduran Kampı ve HADAK Zirve Tırmanışı 10 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

27. Sütdonduran Kampı ve HADAK Zirve Tırmanışı 10 Temmuz'da yapılacak

22.06.2021 11:02
27. Sütdonduran Kampı ve HADAK Zirve Tırmanışı 10 Temmuz'da yapılacak, System.String[]

Geleneksel olarak düzenlenen Sütdonduran Kampı ve HADAK Erciyes Zirve Tırmanışı'nın 27.'si 10-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geleneksel olarak düzenlenen Sütdonduran Kampı ve HADAK Erciyes Zirve Tırmanışı'nın 27.'si 10-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran, dağcılık sporu için önemli organizasyonlardan biri olan Sütdonduran Kampı ve HADAK Erciyes Zirve Tırmanışı'nın bu yıl 27. kez 10-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını söyledi. Yine yüksek bir katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik için dağcılar 10 Temmuz'da saat 11.00'da Hacılar Kulüp Binası önünde toplanacak. Ardından araç ile 2 bin 700 metre yükseklikte kamp yerine hareket edecek olan katılımcılar, kamp alanını kurduktan sonra saat 18.30'da açılış töreni yapacak. Aynı gün saat 20.00'da yapılacak olan teknik toplantının ardından dağcılar dinlenmeye çekilecekler. 11 Temmuz'da saat 03.00'da tırmanış grupları zirveye hareket edecek. Tırmanışın saat 15.00'da tamamlanarak kamp alanına dönüşünün planlandığı etkinlik Hacılar İlçesi'nde misafir dağcıların uğurlanması ile tamamlanmış olacak.

Tırmanışla ilgili bilgiler veren İl Temsilcisi Ahmet Duran, "Sütdonduran Yaylası Kamp yerinin yüksekliği 2 bin 700 metredir. Faaliyete katılacakların yaz ve kış şartlarına göre malzeme getirmeleri ayrıca tırmanışa katılacakların teknik malzeme getirmeleri gerekmektedir. Teknik malzemesi ve teknik yeterliliği olmayan kişiler kesinlikle tırmanışa katılamayacaklardır" diye konuştu. - KAYSERİ

27. Sütdonduran Kampı ve HADAK Zirve Tırmanışı 10 Temmuz'da yapılacak

Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 27. Sütdonduran Kampı ve HADAK Zirve Tırmanışı 10 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika Spor


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