27 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Özel Röportaj
01:00 Süper Lig Maç Sonu
01:30 Maç Saati
03:15 Süper Lig Maç Sonu
04:00 beIN Manşet
05:45 Z Raporu
05:45 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Manşet
06:30 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:45 Şampiyonluğun Mimarları Okan Buruk
10:00 M. Başakşehir Top 10 Gol
10:00 Süper Lig Maç Sonu
10:15 Özel Röportaj
11:15 Maç Saati
12:30 Maç Saati
13:00 Süper Lig Maç Sonu
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Önü
17:00 Kasımpaşa - M. Başakşehir
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Devre Arası
18:00 Kasımpaşa - M. Başakşehir
18:00 beIN Manşet
19:00 Taraftar
19:00 Süper Lig Maç Sonu
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Şampiyonluğun Mimarları
20:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
21:00 Şampiyonluğun Medipol Başakşehir Özel Yayını
21:30 beIN Manşet
22:00 Maç Saati
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Özel Röportaj
23:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:45 Şampiyonluğun Mimarları
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri