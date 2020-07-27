27 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Uzak Ara Eğlence

01:30 Çete Savaşları

01:45 Adı Efsane

02:45 Adı Efsane

04:00 5N 1K

05:00 Akasya Durağı

05:30 Müzik Arası

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Çatı Katı Aşk

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Herkül: Efsane Başlıyor

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

20:00 Orta Direk Şaban

21:45 Kızkaçıran

22:15 Uzak Ara Eğlence

23:45 Uzak Ara Eğlence