27 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Kaçak Gelinler
04:00 İki Aile
04:00 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
12:45 Aramızda Kalsın
13:30 Aramızda Kalsın
15:00 Delisin
16:00 Kara Sevda
17:00 Gurbetçi Şaban
18:45 Star Haber
20:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
20:00 Mumya Geri Dönüyor
22:30 Bir Demet Tiyatro
22:45 Mumya Geri Dönüyor
23:45 Çember: Kurtar Beni