27 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Kaçak Gelinler

04:00 İki Aile

04:00 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

12:45 Aramızda Kalsın

13:30 Aramızda Kalsın

15:00 Delisin

16:00 Kara Sevda

17:00 Gurbetçi Şaban

18:45 Star Haber

20:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

20:00 Mumya Geri Dönüyor

22:30 Bir Demet Tiyatro

22:45 Mumya Geri Dönüyor

23:45 Çember: Kurtar Beni