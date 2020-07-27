27 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Süper Lig Özetler
02:30 Stadyum
03:30 Newcastle United - Liverpool
05:10 TFF 1. Lig Özetler
05:40 Süper Lig Özetler
05:50 İngiltere Premier Lig Özetler
06:10 Manchester United - Chelsea
06:20 Arsenal - Manchester City
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:25 Takvim Yaprakları
06:30 Teknik Analiz
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 İngiltere Premier Lig Özetler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 İlk Baskı
08:00 Orhan Ayhan'la
08:30 Stadyum
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Spor Hafta Sonu
15:00 İngiltere Premier Lig Özetler
15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:25 Takvim Yaprakları
16:30 Avrupa Stüdyosu
16:30 Süper Lig Özetler
17:00 Gündem Futbol
17:55 Newcastle United - Liverpool
18:00 Spor Merkezi
20:00 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
20:00 Spor Hafta Sonu
20:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
21:00 İngiltere Premier Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
21:30 Okan Buruk Ama Çok Mutlu
22:00 Stadyum
23:00 Stadyum