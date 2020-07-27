27 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Filinta

00:30 Kalk Gidelim

03:10 Diriliş Ertuğrul

04:00 Yeditepe İstanbul

04:50 Bir Yusuf Masalı

05:15 Zaman Matinesi

05:55 Ege'nin Hamsisi

06:50 Böyle Bitmesin

09:05 Yeşil Deniz

09:15 Diriliş Ertuğrul

11:10 Tozkoparan

11:50 Enine Boyuna

12:50 Hangimiz Sevmedik

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Soru Küpü

15:40 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 İğne İplik

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi