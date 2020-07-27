27 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Filinta
00:30 Kalk Gidelim
03:10 Diriliş Ertuğrul
04:00 Yeditepe İstanbul
04:50 Bir Yusuf Masalı
05:15 Zaman Matinesi
05:55 Ege'nin Hamsisi
06:50 Böyle Bitmesin
09:05 Yeşil Deniz
09:15 Diriliş Ertuğrul
11:10 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
12:50 Hangimiz Sevmedik
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Soru Küpü
15:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 İğne İplik
20:00 Seksenler
23:30 Zaman Matinesi
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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