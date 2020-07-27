27 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Geniş Aile

02:30 Rehber

02:30 Çok Gezenti

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Bodrum Masalı

07:30 İkizler Memo-Can

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

11:00 Doktorlar

12:15 Çok Gezenti

13:15 Rehber

14:00 Adını Feriha Koydum

14:30 Çocuklar Duymasın

16:15 Akasya Durağı

16:15 Yaprak Dökümü

19:00 Kelime Oyunu

20:45 Arka Sokaklar

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt