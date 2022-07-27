Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer Günlüğü
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 Uefa Kadınlar Euro 2022 Yarı Final Futbol Karş. İngiltere -
05:00 Spor Artı
06:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:45 Özel Dosya
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Aktüel Futbol Transfer
21:55 İngiltere - İspanya
Son Dakika › TV › 27 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika