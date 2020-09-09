27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali devam ediyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "3 Soprano 3 Bas" konseri ile devam etti.

Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki konser Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belirlediği hijyen, sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimiyle gerçekleştirildi.

Orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğindeki konserde sopranolar Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol ve Esin Talınlı, baslar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival 12 Eylül'de "Genç Opera Yıldızları" konseri ile sona erecek.