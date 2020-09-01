27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 5 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 5 Eylül'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, salgın kurallarına uyularak, seçkin eserlerin ve başarılı sanatçıların sahnede olacağı üç konser ile sanatseverlere sunulacak.

27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 5 Eylül'de başlıyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, salgın kurallarına uyularak, seçkin eserlerin ve başarılı sanatçıların sahnede olacağı üç konser ile sanatseverlere sunulacak.

Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde 26 yıldır kesintisiz düzenlenen, yurt içi ve yurt dışında sanatseverlerce yarım asırdır büyük beğeni ile takip edilen, birçok yerli, yabancı sanatçı ve sanat topluluğunu seyirci ile buluşturan ve Bakanlığın hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin kültür ve sanat turizmine katkılar sağlayan 27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 5 Eylül'de "Gala Konseri" ile başlayacak.

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festivalin açılışı, 5 Eylül Cumartesi akşamı, Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek "Gala Konseri" ile olacak.

Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış opera sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı ve bariton Eralp Kıyıcı, seyircilere büyülü bir gece yaşatacak.

Her yaştan ve kesimden izleyicinin beğenisine sunulacak konserde, 80 dakika boyunca sevilen, ünlü ve seçkin opera eserlerinden aryalar, napolitenler, popüler şarkılar, Devlet Opera ve Balesi solistlerince seslendirilecek.

Yine zengin bir repertuvarla 9 Eylül Çarşamba akşamı "3 Soprano - 3 Bas" konseri ile devam edecek festival programında, orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistler Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş'a eşlik edecek.

27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12 Eylül 2020 Cumartesi akşamı "Genç Opera Yıldızları" konseri ile sona erecek.

Salgın kurallarına harfiyen uyulacak

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek festival, yaşanan zorlu salgın günlerinin ardından bir nefes aldıracak, sanatın iyileştirici, huzur verici ve birleştirici özelliği ile bu zor döneme uyum sağlamamıza yardımcı olacak.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Mart ayından itibaren yaşanan salgın sürecinde, sahnelerden ayrı kalan Devlet Opera ve Balesi, yeni normalleşme kuralları çerçevesinde ilk kez Haziran ayında düzenlediği antik açık hava konserlerinde uyguladığı ve tüm dünyaya örnek olan hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bu festivalde de uygulayacak.

Temsillerin yapılacağı açık hava oturma düzeninde aileler ve çiftler arasında sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Temsiller esnasında mekanların seyirci kapasitelerinin maksimum yarısı kadar koltuk bileti satışı yapılacak.

Eserler sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlandı

Sanatçıların sosyal mesafe kuralları gözetilerek seçilen uygun eserleri seslendirecekleri etkinliklerde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19'la mücadele kurallarına harfiyen uyulacak.

Sahne önünde ve arkasında alınan sağlık önlemleri ile sanatçıların ve çalışanların da korunacağı birçok düzenleme yapılarak, orkestralarda üflemeli enstrümanların önüne dünyada bir ilk olarak ülkemizde kullanılan ve önünde flexi glass bariyerler bulunan nota sehpaları konulacak.

Eylül, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:42

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 5 Eylül'de başlıyor - Son Dakika Magazin

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