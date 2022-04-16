27 yabancı uyruklu kadını iş vaadiyle kandırarak getirdiği Trabzon'da fuhuş yaptırdı ama polisten kaçamadı - Son Dakika
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27 yabancı uyruklu kadını iş vaadiyle kandırarak getirdiği Trabzon'da fuhuş yaptırdı ama polisten kaçamadı

16.04.2022 15:21
27 yabancı uyruklu kadını iş vaadiyle kandırarak getirdiği Trabzon'da fuhuş yaptırdı ama polisten kaçamadı

Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptıktan sonra Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkelerden gelen 27 kadını iş vaadiyle kandırarak Trabzon'a getiren ve pasaportlarına el koyduktan sonra zorla fuhuş yaptıran yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince farklı tarihlerde fuhuş nedeniyle yakalanan 27 yabancı uyruklu kadının alınan ifadelerinde A.K. isimli kadın tarafından iş vaadiyle Türkiye'ye getirildikleri, pasaportlarına el konulduktan sonra zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Alınan ifadelerinin ardından polis ekiplerince yapılan incelemede 2017 yılında 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan işlem yapılarak sınır dışı edilen A.K. isimli kadın şahsın aynı yıl yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşıldı.

Trabzon'da kaçak olarak bulunduğu sürede yakalanmamak için sürekli ikamet değiştirdiği tespit edilen A.K. isimli kadının yakalanması için polis ekiplerince 6 ay boyunca ısrarlı takip çalışması yürütüldü. Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden iş vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdiği kadınları fuhşa sürükleyen A.K. isimli kadının saklandığı ev polis ekiplerince tespit edildi. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından A.K. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarının firari şüphelisi olarak aranan A.K. isimli kadının emniyetteki sorgusunun ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 27 yabancı uyruklu kadını iş vaadiyle kandırarak getirdiği Trabzon'da fuhuş yaptırdı ama polisten kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 yabancı uyruklu kadını iş vaadiyle kandırarak getirdiği Trabzon'da fuhuş yaptırdı ama polisten kaçamadı - Son Dakika
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