27 Yaşında Futbolu Bıraktı
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Arsenal
'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.
Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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