Son Dakika Haberleri: 27 Yaşında Futbolu Bıraktı

27 Yaşında Futbolu Bıraktı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

27 Yaşında Futbolu Bıraktı, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.

Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Arsenal, Spor
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