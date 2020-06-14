27 yaşındaki anne ve 2 yaşındaki kızı tandıra düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

27 yaşındaki anne ve 2 yaşındaki kızı tandıra düşerek hayatını kaybetti

Anne ve kızı iki gün arayla yan yana toprağa verildi

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen hayatını kaybeden anne ve kızı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aşağı Toklu köyünde meydana gelen olayda 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada yanında bulunan iki yaşındaki kızı Ayşegül tandıra düştü. Kızını kurtarmak isterken hayatını kaybeden annenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran 2 yaşındaki kızı Ayşegül'de Ağrı ve Erzurum'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annesinin ardından bir gün sonra annesinin mezarının yanında toprağa verilen Ayşegül annesiyle aynı kaderi yaşadı.

Anne Hacer Ergül 27 yaşındaydı. Bu kısacık ömründe çekmediği çile kalmamıştı daha küçük bir çocukken babası göle düşerek boğulmuştu. Annesi ve dört yetim kardeşiyle hayatın zorluklarıyla mücadele etmekle geçti çocukluğu. Sonra evlendi üç çocuğu oldu ama hayatın zorlukları hiç peşini bırakmadı, ta ki yarım kalan pişirdiği ekmekler gibi yarım kalan hayatı 2 yaşındaki kızıyla birlikte hazin şekilde sona erdi. Dün gece saatlerinde köye gelen minik Ayşegül'in cenazesi de annesinin mezarının yanına defnedildi.

Baba Fuat Ergül, 4 aylık hamile olan eşi ve kızının feci şekilde hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir acı yaşadı. İki çocuğuyla baş başa kalan baba Ergül yakınlarının yardımıyla ayakta durabiliyor.