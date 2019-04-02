27 Yaşındaki Belediye Başkanı Göreve Başlamayı Bekliyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde belediye başkanı seçilen 27 yaşındaki Ömer Güngör, göreve başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde belediye başkanı seçilen 27 yaşındaki Ömer Güngör, göreve başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) aday olan Güngör, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 42,32 oy alarak belediye başkanı oldu.



Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yapraklı ilçesinin geleceği için adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.



Daha önce de Çankırı Ülkü Ocakları Başkanlığını yaptığını anlatan Güngör, "Allah'ın izniyle önce ilçe teşkilatımız daha sonra liderimiz Devlet Bahçeli tarafından belediye başkan adaylığına gösterildim. Halkımızın da teveccühü ile 31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde Yapraklı'ya belediye başkanı seçildik." dedi.



İlk başlarda ilçe halkının, genç olmasını tedirginlikle karşıladığını aktaran Güngör, şunları söyledi:



"Biz de büyüklerimize 'Evet genciz ama gençliğin verdiği enerji daha fazla. Biz bu enerjiyi memleketimize hizmet etmek için kullanmak istiyoruz.' dedik. Onlar da sonuçta bizi bu göreve layık gördüler. Bizler de yüzlerini kara çıkartmayacağız inşallah. Seçimi kazandıktan sonra çok sayıda tebrik aldık. Başkan adaylığı sürecinde benden daha genç bir belde belediye başkan adayı vardı. Onu takip edemedim ama o beldeydi. En genç belediye başkan adayıydım, inşallah da en genç belediye başkanı oldum."



İlçe sakinlerinden Mahmut Kaya da Yapraklı için yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.



Genç olduğu için 24 saat çalışabileceğine inandıkları için Güngör'e oy verdiklerini vurgulayan Kaya, "Yapraklı'yı bulunduğu konumdan en iyi noktaya getirebilecek kapasiteye sahip, çalışkan, biz de destek olacağız. Genç olduğu için de 24 saat çalışacağına söz verdi biz de seçtik." diye konuştu.

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