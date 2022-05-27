27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu - Son Dakika
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27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu

27.05.2022 14:02

27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu Eski sevgilisini ve sevgilisinin ev arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti Şişli'de bir kişi eski sevgilisini ve ev arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu

Eski sevgilisini ve sevgilisinin ev arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

İSTANBUL - Şişli'de bir kişi eski sevgilisini ve ev arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Ölenlerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Beril Varol olduğu öğrenildi.

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın en üst katında 3 kişi ölü bulunmuş, polisin incelemesinin ardından olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, eski kız arkadaşının yaşadığı daireye gelen Yavuz Selim Bektaş (34), eski kız arkadaşı Beril Varol ve Ömer Akın'ı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Zanlının cinayetleri işlemeden önce bir intihar notu da bıraktığı ortaya çıktı.

Uzaklaştırma kararı aldırmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde mühendis olarak çalıştığı öğrenilen Beril Varol'un, eski sevgilisi Yavuz Selim Bektaş hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı, son uzaklaştırmanın geçtiğimiz yıl aralık ayında dolduğu ortaya çıktı. Öte yandan, zanlı Yavuz Selim Bektaş ve maktullerden Ömer Akın'ın da mühendis olduğu öğrenildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Beril Varol ve Ömer Akın'ın yakınları ve arkadaşları acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Hala, yaşanan olayın şoku içinde oldukları görülen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

3 cansız beden Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından 3 cansız beden cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu
27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu
27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu
27 yaşındaki genç mühendis eski sevgilisinin kurbanı oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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