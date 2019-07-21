Son Dakika Haberleri: 27 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu
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27 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi otomobili içerisinde ölü bulundu.

27 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi otomobili içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu yanındaki arazide vatandaşlar, 42 ER 752 plakalı otomobilin içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa İnatçıoğlu (27) isimli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde inceleme yapan polis gencin uyuşturucudan yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde dururken, gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Akşehir, Polis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:44 Kaynak: İHA
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