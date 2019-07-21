27 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu
1 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi otomobili içerisinde ölü bulundu.
Konya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:44 Kaynak: İHA
'nın Akşehir
ilçesinde bir kişi otomobili içerisinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu yanındaki arazide vatandaşlar, 42 ER 752 plakalı otomobilin içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa İnatçıoğlu (27) isimli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç
içerisinde inceleme yapan polis gencin uyuşturucudan yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde dururken, gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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