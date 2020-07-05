27 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini ve annesini tabancayla vurdu - Son Dakika

27 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini ve annesini tabancayla vurdu
Kırıkkale'de 27 yaşındaki genç, evinde temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu çıkan kurşun nedeniyle hem kendini hem de annesini yaraladı.
Kırıkkale'de 27 yaşındaki genç, evinde temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu çıkan kurşun nedeniyle hem kendini hem de annesini yaraladı.
Olay, Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2249. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (27) evinin bir odasında ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancasını temizlemek isteyen kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun hem kendisine hem de annesi D.K.'nin (64) sağ ve sol bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğul, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:29 Kaynak: İHA
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