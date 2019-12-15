27 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 27 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika

27 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı

6 saat önce

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 27 yaşındaki İran uyruklu kadın, çay paketinin içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

27 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı, System.String[]

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 27 yaşındaki İran uyruklu kadın, çay paketinin içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan İran uyruklu bir kadının Kayseri'ye yüklü miktarda uluşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda İran uyruklu kadının kimlik bilgileri ve hangi otobüs ile Kayseri'ye geleceği belirlendi.


Yolcu otobüsünü Kayseri girişinde durduran polis ekipleri, 27 yaşındaki N.M. isimli İran uyruklu kadının bagajında arama yaptı. Yapılan aramalarda çay paketinin içine gizlenmiş vaziyette 513 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan kadın hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hataylı dönerci ıslak mendil ve poşetle kadına şiddete dikkati çekiyor
İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
21:10 2020 Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
21:06 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık - Son Dakika Haber
21:02 Fransa işkence ile itham edilen Arjantinli eski polisi ülkesine iade ediyor - Son Dakika Haber
20:58 AK Parti İncirliova delege seçimleri tamamlandı - Son Dakika Haber
20:56 Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Son Dakika Haber
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Son Dakika Haber
19:05 Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 27 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]