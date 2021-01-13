27 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevine götürülürken el salladı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan M.T., Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), ekipleri tarafından saklandığı portakal bahçesindeki kulübede yakalandı.

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