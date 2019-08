27 yıl önce bugün: Larry Bird emekli oldu! boston celtics nba kuzey kılıç

Gerçeğe dönüşen hikâyeler













Horace Grant: Celtics, bir önceki sezon şampiyon olmuştu. O yılın ardından Bird’ü kışkırtmaya çalışıyordum. Ona, Bugün potayı bile göremeyeceksin.” gibi şeyler söylüyordum. O ise maç içinde yapacağı şeyleri anlatırdı. Önce sola doğru bir fake atacağım, ardından da sağa dönüp üzerinden bir hook göndereceğim. Ve dostum, bu sayı olacak!” diyordu. Söylediklerinin aynısını yaptı…





Reggie Miller: NBA’deki ilk yılımdı. Boston Celtics’e karşı iyi bir performans sergiliyorduk, maç yakın geçiyordu ama onları yenemezdik. Son dakikalarda iş taktik serbest atışlara geldi. Biz üç sayı gerideydik ve Bird’e faul yaptık. Onun dikkatini dağıtmak için her şeyi yaptım. Şutu atmadan önce bana döndü ve “Dostum şaka yapıyor olmalısın!” dedi. Ve bam, şutu soktu. İkinci şutun öncesinde, “Hey çaylak, ben ligdeki en iyi şutörüm. Ligdeki. Anladın mı?” dedi ve yine, fark beş sayı oldu. Bunları duyan Kevin McHale ve Danny Ainge adeta altlarına işercesine bana dönmüş gülüyorlardı. Dediğim gibi, çaylaktım…



Bird yarıştan önce diğer oyuncuların yanına gidip, “Hepinizin bilmesini isterim, bu yarışmayı ben kazanacağım. Peki ikincilik için kim yarışacak?” demişti. Bird, yarışmanın son turunda on atışının sekizinde isabet buldu. Son iki topta bir sayı gerideydi. Önce ilk isabeti buldu. Sonrada iki puanlık renkli topu potaya gönderdi. Topu elinden çıkarır çıkarmaz kutlamalara başlamıştı bile. Sanırım sonucu söylemeye gerek yok.





Dennis Rodman: Bütün gücümle onu savunmaya çalışıyordum, adeta bir yerlerimi yırtıyordum. Bird o sırada takım arkadaşlarına döndü ve “Topu bana atın. Kimse beni savunmuyor. Koçları kimsenin beni savunmadığını fark etmeden topu bana atın.” diyordu. Sonra topu aldı ve benim yanımdan adeta yürüyerek geçti, sayıyı buldu. Ardından bizim koçumuza gidip, “Beni savunacak birini alsan iyi olur. Çünkü böyle basket atmak çok kolay.” dedi.











Unutulmaz performanslar













Magic Johnson’a karşı büyük zafer: Larry Bird dendiği zaman akla gelen ilk isim kuşkusuz Magic Johnson’dır. Bu ikilinin rekabetleri o kadar büyüktü ki o dönemin reklamlarına, filmlerine, kitaplarına bile konu olmuştu. Celtics, 1984 finalinde Lakers’ı 4-3 devirdiği zaman Bird vs Magic rekabetinde de önemli bir adım atılmıştı. Zira final MVP’si Bird seçilmişti. Ayrıca yedinci maçta takımını taşıyan isim olmuştu.



Bird, aynı serinin dördüncü maçında ise unutulmaz bir şut kullanmıştı. Seride 2-1’lik Lakers üstünlüğü vardı ve maç Staples Center’da oynanıyordu. Celtics için bir nevi “Tamam devam” maçı. Nefes kesen normal sürenin ardından uzatmalarda son 34 saniye. Skor 123-123. Celtics, Lakers boyalı alanında skor üretmeye çalışıyor. Dennis Johnson sağ dipten boyalı alanın kenarında bulunan Bird’e doğru bir pas atıyor. Bird’ün arkasında Magic var. Celtics’in yıldızı fazla zaman kaybetmiyor. Topu alır almaz sola dönüp şutu gönderiyor. Ve basket. Celtics, taktik faullerde hata yapmıyor ve maçtan galip ayrılan taraf oluyor.





Play-off yedinci maçında triple-double: 13 Mayıs 1984. New York Knicks ile Boston Celtics, play-off serisinin yedinci maçında TD Garden’da karşılaşıyor. Maç Celtics’in üstünlüğüyle sona eriyor. Bird, bu kadar önemli bir maçta 39 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik bir performans gösteriyor.











1983-1986 yılları arasında kazandığı üç MVP ödülü, sayısız hikâye, inanılmaz şutlar, zor kararlar, saha dışı karakter ve çok daha fazlası. Larry Bird’ü anlatmak gerçekten de zor. Ama Pat Riley’nin aşağıdaki demeci güzel bir özet:



“Maçı kurtaracak şutu Michael Jordan'a; hayatımı kurtaracak şutu Larry Bird'e kullandırırım.”