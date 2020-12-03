27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı - Son Dakika
BBC

27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı

03.12.2020 02:32
27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı, System.String[]

Bir aylık Molly Gibson, daha önce üç yaşındaki kız kardeşi Emma'ya ait olan rekoru kırdı.

Molly Gibson, bu yılın Ekim ayında dünyaya geldiğinde, yaşam yolculuğuna aslında 27 yıl önce başlamıştı.

Molly'nin embriyosu Ekim 1992'de donduruldu ve Tina ve Ben Gibson çifti Şubat 2020'de evlat edinmeye karar verene dek öyle kaldı.

Molly'nin en uzun süre dondurulmuş, doğumla sonuçlanan embriyo alanında rekor kırdığına inanılıyor. Bir önceki rekor da 3 yaşındaki kızkardeşi emma'ya aitti.

Anne Tina Gibson "Sevinçten havalara uçuyoruz. Hala boğazım düğümleniyor. Beş yıl önce bana bir değil, iki kız çocuğu sahibi olacağımı söyleseniz delirdiğinizi söylerdim" diyor.

Çift, Gibson'ın anne ve babasının yerel bir haber kanalında embriyo evlat edinilmesi hakkındaki bir haberi izlemesinden önceki beş yıl boyunca bebek sahibi olmaya çalıştı.

29 yaşındaki Gibson "Hikayemizi paylaşmamızın nedenlerinden biri de bu. Anne ve babam haberlerde bunu görmeseydi, bu noktada olmazdık" diyor.

İlkokul ögretmeni Gibson ve 36 yaşındaki siber güvenlik uzmanı, tüp bebek tedavisi gördükten sonra embriyolarını kullanmamaya karar veren ve daha sonra bağışlayan çiftlerden alınan embriyoları depolayan Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC) ile bağlantıya geçti.

Gibson gibi aileler, bu merkeze bağışlanan kullanılmamış embriyoları evlat edinip, genetik olarak kendileriyle bağlantılı olmayan çocuklar dünyaya getirebiliyor. NEDC'ye göre ABD'de şu anda bir milyon kadar dondurulmuş insan embriyosu bulunuyor.

İlk embriyoyu evlat edinmesinden sonra Gibson, ilk kızı Emma'yı 2017'de dünyaya getirdi. Gibson çocuk sahibi olmak için dua ederek uykusuz geçirdiği geceleri, annelik görevini yaparken uykusuz kaldığı gecelerle değiştirdi. Gibson "En güzel yorgunluk ve tükenmişlik" diyor.

17 yıl önce kurulan NEDC, 1000'den fazla embriyo evlat edinilmesi ve doğumda rol oynadı. Şu anda kuruluş yılda 200'den fazla transfer gerçekleştirdi. Aileler normal evlat edinme sürecindeki gibi "kapalı" ya da bağışçı aileyle bir şekilde iletişim kurabilecekleri "açık" evlat edinme seçeneklerinden birini tercih ediyor.

Çiftlere 200 ila 300 bağışçı profili ve bağışı ailenin demografik sicili sunuluyor.

Gibson çiftinin çocukları Molly ve Emma genetik kardeşler. Her iki embriyo da, anne Tina Gibson bir yaşındayken, 1992'de oluşturulup, birlikte donduruldu.

NEDC'ye göre, dondurulmuş embriyoların raf ömrü sonsuz. Ancak zaman aralığı teknolojinin yaşıyla sınırlı. IVF tedavisinden sonra dondurulan embriyodan ilk bebek 1984'te Avustralya'da dünyaya gelmişti.

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Son Dakika Dünya 27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı - Son Dakika Dünya

BBC

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