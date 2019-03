27 Yıl Önce Ölen 263 Madenci Maden Ocağı Önünde Anıldı

ZONGULDAK'ta 27 yıl önceki patlamada ölen madenciler, maden ocağı önünde anıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın meydana geldiği ocak girişinde dualarla anıldı. Facianın meydana geldiği 'kuyubaşı' denilen ocak girişinde saat 07.30'da başlayan törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş , Ak Parti Zonguldak Milletvekili CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz , TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile madenci işçileri katıldı. Ölen madenciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, faciada şehit olan 263 madenciye Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi. Her faciadan sonra gerekli önlemlerin tartışıldığını ve alındığını ifade eden Demirci, "Bizim havzamızda da önlemler alınmasına rağmen özellikle taşeron uygulamaları ile disiplin bozuldu ve başka facialar yaşandı. Sonra hep birlikte yaptığımız uyarılar sonucu TTK'da taşeron uygulamasına son verildi. Maden şehitlerimize bazı haklar verilirken yasa kapsamı ile sınırlandırıldı. Burada yaşamını yitiren 263 madenci kardeşimizin ve Armutçuk'ta yaşamını yitiren 103 madenci kardeşimizin yakınları başta olmak üzere 10 Haziran 2013 tarihinden önce şehit olan madencilerin de yakınlarının bu haktan yararlanması gerekir" dedi.TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri büyük bir ciddiyetle almaya devam edeceklerini söyledi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise 263 madenciyi 27 yıl önce ekmek mücadelesinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Madenciliğin riski yüksek bir iş kolu olduğunu ifade eden Bektaş, "Biz riski azaltmak zorundayız. Her şeyi yapsanız da yine bu risk bu işin karakterinde var. Yüzde sıfır risk bu işin karakterinde değil. O yüzden siz evden çıkarken helalleşerek çıkıyorsunuz. Madencilikte bu var. Madencilik güle oynaya yapılacak iş değil maalesef. Bizde düşen ise bu riski en az indirmek. Bu bize ve size düşen aynı zamanda. Bir yerde bir risk varsa bunu ortadan kaldırmak için, en aza indirmek için her şeyi yapmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.Maden işçilerinden Umut Kılıçarslan da, 27 yıl önce yaşanan acıyı bugün aynı duygularla hissettiklerini söyledi. Bugünün madenciler için hüzünlü bir gün olduğunu ifade eden Kılıçarslan, "263 madenciyi bugün anıyoruz. Bugün çok üzüntülüyüz. Allah bir daha böyle kazalar yaşatmasın" dedi.Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. İşçiler, daha sonra ikram edilen mevlüt şekeri ve ellerindeki öğle yemekleriyle yer altına inerek mesailerine başladı.- Zonguldak