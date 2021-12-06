27 yıl süren psikolojik şiddetin etkisinden müzikle kurtuldu - Son Dakika

ANKARA'da, eşinden yıllarca psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 yıl önce boşanan Zeynep Alan (50), kişisel gelişim kurslarına gidip, müziğe yönelerek hayata bağlandı. Alan, "27 yıllık evliliğim boyunca psikolojik şiddete maruz kaldım. Yaşamdan kopuyorsunuz, enerjiniz bitiyor. Şimdi tekrar doğdum" dedi.

Ankara'da yaşayan Zeynep Alan, 1992 yılında A.Y. (60) ile evlendi. 2 çocuğu olan Alan, evliliği boyunca psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle 2019'da eşinden boşandı. 2 çocuğu ile birlikte ailesinin desteği ile yaşamaya başlayan Alan, yıllarca uğradığı psikolojik baskı ve şiddetin etkisinden kurtulmak için kişisel gelişim kurslarına gittikten sonra doktorunun da tavsiyesiyle müziğe yöneldi. Ankara Koro Okulu'na devam eden Alan, yaşadıklarının etkisinden kurtularak daha mutlu şekilde ayakları üzerinde durmayı başardı.

'ÇOK MÜCADELE ETTİM'Zeynep Alan, evliliğini sürdürmek için çok mücadele verdiğini belirterek, "Evliliğimin ilk birkaç yıldan sonra psikolojik şiddete maruz kalmaya başladım. Eşimin ilgisini, sevgisini kazanmak için saçımı boyattım, kestirdim, hatta başımı kapattım. 10 ay kapalı gezdim. İlgisini, dikkatini çekmek için bana değer vermesini istedim; ama olmadı. Evliliğimi kurtarmak için çok mücadele ettim. Kılıktan kılığa, şekilden şekle girdim. Futbolu çok seviyor, diye futbola merak saldım. Futbolcuların isimlerini ezberliyordum. Maç izliyordum. Sürekli bir çaba bir mücadele halindeydim. Yapılan çaba ve mücadelenin karşılığını görmeyince artık bir yerden sonra bitiyorsunuz. Tükeniyorsunuz. 27 yıllık evliliğim boyunca psikolojik şiddete maruz kaldım. Fiziksel şiddet görseniz 1 hafta 10 gün sonra moraran yeriniz iyileşir ama psikolojik şiddet öyle değil sizi yaralıyor. Yaşamdan kopuyorsunuz, enerjiniz bitiyor. Öz güveninizi kaybediyorsunuz. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz" diye konuştu.'TEKRAR DOĞDUM'

27 yılın sonunda boşandığını anlatan Alan, "Tıkandığım, bittiğim, nefes alamadığımı hissettiğim yerde çocuklarımı alıp evi terk ettim. Artık tükenmiştim. Psikolojik anlamda iyi değildim. Yıllarca da bunlarla mücadele ettim. Kaygı bozukluğu tedavisi gördüm. Doktorum 'Sana koro iyi gelir' dedi. Onun da tavsiyesiyle koroya katıldım. Kendime öz güvenim geldi. Arkadaşlarımın sevgisiyle, saygısıyla kendimi daha değerli hissetmeye başladım. Kendimi şu anda 5 yaşındaymış gibi hissediyorum. Tekrar doğdum. Ben hayatı gölge halinde yaşıyormuşum. Şu anda kendi güneşim kendim oldum. Daha iyiyim daha mutluyum" dedi.