27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'kuşların babası' olarak bilinen yaşlı adam, 27 yıldır çöpten topladığı ekmek parçalarıyla kuşları besliyor.



Merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Eren (85), aç kalan yüzlerce kuşa 27 yıldır sahip çıkıyor. Kuşlara olan ilgisinden kendisine 'kuşların babası' denilen Eren, sabahın erken saatlerinde çöp kutularından topladığı ekmek parçalarını kuşların bulunduğu alana götürüyor. Kanat çırparak sevgi gösterisinde bulunan kuşlar, yere konan ekmek kırıntılarını alıp yiyor.



"Kuşların babası diyorlar"



Sabahın erken saatlerinde topladığı ekmek parçalarını kuşlara götürdüğünü belirten Mahmut Eren, "27 yıldır kuşlara yem veriyorum. Sabah akşam nerede ekmek, buğday bulsam alıp kuşlara veriyorum. Elimdeki buğdayı kuşlar gelip yiyor. Yıllardır kuşlara yem verdiğim için alışmışlar artık. Ekmekleri ufak parçalara ayırdıktan sonra kuşlar gelip ekmek parçalarını alıyor. Günde ortalama 5-10'luk ekmek kuşlar için bırakıyorum. İnsanlar benim kuşlara ekmek verdiğimi biliyor, ekmek parçalarını evime kadar getiriyorlar. Bana kuşların babası diyorlar. Sabah erken saatlerde kuşlar buraya çok geliyor. Allah merhamet etmeyene şefaat göstermez, ekmeğe hürmet etmeyenden şefaat beklenmez. Buradaki esnaf beni kuşların babası olarak görüyor. Kuşlar beni tanıyor" dedi.



Vatandaş Hüseyin Yavuz da, çöpe atılacağına ekmeklerin kuşlara verilmesinin güzel bir davranış olduğu belirterek, 'kuşların babası' olarak tanınan vatandaşa teşekkür etti.



"Hem kuşlar hem de diğer hayvanlar besleniyor"



Ekmeğin israf edilmemesi gerektiğini dile getiren vatandaş Mahmut Şahin ise, "Allah bizlere şefaat ediyor. Biz nankör bir kuluz. Ben de eşim de fazla ekmekleri ve çöpte olan ekmekleri getirip buradaki kargalara veriyoruz. Vicdanı, merhameti olan herkesten Allah razı olsun. Bazı insanlar yerdeki ekmekleri gördüğü halde kaldırmıyor. Allah'tan korksunlar. Ekmek kırıntılarından karıncalar ve diğer hayvanlar da faydalanıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA