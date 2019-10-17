27 yıldır emanetlerin sahibini bekliyor

ERZİNCAN'da 72 yıldır bakırcılık ve kalaycılık yapan Selahattin Kayık (85), 27 yıldır 1992 depreminden önce bırakılan bakır eşyaların sahiplerini bekliyor. Selahattin Kayık, "Dükkanı kapatmak istiyorum ancak emanetlerin sahipleri gelmedi. Onları bir camiye ya da fakire vermeyi düşünüyorum. Hayır işinde kullanacağım" dedi.

Selahattin Kayık, 15 metrekarelik küçük dükkanında 72 yıldır kalaycılık yapıyor. 5 çocuk babası Selahattin Kayık, mesleğin son ustalarından biri olarak çalışmaya devam ediyor. Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı girişinde bulunan dükkanında işini yapan Kayık, 1992 Erzincan Depremi'nden önce kalaylanması için bırakılan eşyaların sahiplerini 27 yıldır bekliyor. Kendisine teslim edilen emanetlere hala sahip çıkan Kayıkçı "Gelen olsaydı emanetleri verecektim ama gelmediler duruyor orada. Artık bu mesleği yapacak gücüm kalmadı. Dükkanı kapatmak istiyorum. Emanet bakırları satıp, bir camiye ya da fakire vermeyi düşünüyorum. Hayır işinde kullanacağım" dedi.

'PARASINI YEMEM, SATIP HAYIR İŞİ YAPACAĞIM'

Bakır eşyaları kimin bıraktığını hatırlamadığını belirten Kayık şunları söyledi:

"Bu emanetleri getirdiler. 'Bunları kalayla usta' dediler. Ben de 'Tamam' dedim. 13 Mart Depremi'nden 2 gün önceydi, birkaç gün sonra kalaylama işi biter gelip alabilirsiniz dedim. İki gün sonra deprem oldu, ondan sonra daha da kimse gelmedi. Ben bunları iş yerinin bodrumuna koydum orada duruyorlar. Şimdi bunları satıp yardımda bulunacağım Allah izin verirse eğer. Ben bunun parasını yemem. Camiye ya da bir yere vermeyi düşünüyorum. Hiç gelip soran olmadı ben getirenleri tanımıyorum. Üzerinden tam 27 sene geçmiş, bekledim gelen olsaydı verecektim ama gelmediler duruyor orada."

Bakırcılık ve kalaycılık mesleğinde çırak yetişmediğinden yakınan Selahattin Kayık; "Önceden çok çırak vardı gelip çalışıyorlardı, sanat öğreniyorlardı ve iş yapıyorlardı. Ama şimdi kalaycılık yok. Ben de yaşım ilerlediğinden eskisi gibi yapamıyorum, dükkanımı yakın zamanda kapatmayı düşünüyorum" diye konuştu.

1992 ERZİNCAN DEPREMİ

Erzincan'da 13 Mart 1992 günü saat 19.20'de meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 6.8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 850 kişi yaralanmıştı.