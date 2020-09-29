27 yıllık çiftçi, ilçenin yerli kavun ve patates deposu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli 27 yıllık çiftçi kiraladığı arazilerde patates ve kavun yetiştirerek ilçenin adeta yerli kavun ve patates deposu haline geldi.

İlçede her yıl 100 dönümü aşkın arazi kiralayarak özellikle kavun ve patates ekimi yaptığını söyleyen Fahrettin Demir," Bu yıl kiraladığım 40 dönüm alana kavun, 60 dönüm alana patates ekimi yaptım. Kavununun sulamasını damlama, patatesi ise yağmurlama sistemi ile gerçekleştiriyorum. Uyguladığım iyi tarım sayesinde ürünlerde kalite ve verim artıyor. Bu yıl patateste 150 ton, kavunda ise 70 ton dolaylarında ürün bekliyorum. Yetiştirdiğim doğal lezzetli kavun ve patatesleri ilçe pazarında ya da pazarcı esnafına satarak geçimimi sağlıyorum. Yetiştirdiğim ürünler kendi doğal lezzetinde olduğundan halk ve pazarcı esnafı tarafından tercih edilmektedir. Bilinçli tarıma yatırım amacıyla sürekli zirai aletler satın alıyor, böylelikle işçilik maliyetlerini en aza indiriyorum. Modern tarımın en yüksek verim ile en yüksek geliri elde etmeyi sağladığı bir gerçek" diye konuştu. - KÜTAHYA