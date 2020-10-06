27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika

27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı

27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı 2 milyon 723 bin metreküp su tutulacağı ifade edilen gölet 8 köydeki 14 bin dekar alanı sulayacak 2023 yılında tamamlanması planlanan gölet ile verimli tarım alanlarının suyla buluşturulması, ekonomik gelirin...

27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı

2 milyon 723 bin metreküp su tutulacağı ifade edilen gölet 8 köydeki 14 bin dekar alanı sulayacak

2023 yılında tamamlanması planlanan gölet ile verimli tarım alanlarının suyla buluşturulması, ekonomik gelirin arttırılması hedefleniyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde proje çalışması 27 yıl önce başlayan, yapımına başlansa da çeşitli sebeplerle bir türlü tamamlanamayan Karacaoğlan Göleti'de yapım çalışmasına yeniden başlandı. 30 metre gövde yüksekliğine sahip gölet, inşaatı tamamlandığında 2 milyon 723 bin metreküp su tutacak ve 8 mahalledeki 14 bin dekar verimli tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ali Gölcük, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ve Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yapımına yeniden başlanan göleti mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte inceledi.

İlçe Başkanı Serdal Kaya, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve İl Başkanı Cesim Ercik'in girişimleri sonucu gölet inşaatının yeniden başladığını belirtti.

'Neredeyse baraj denginde bir gölet'

Kaya, "Daha önceden buranın yüzde 30'u tamamlanmıştı, ihalesine çıkılmıştı ama herhangi bir hareketlilik olmamıştı. Bugün Aksıfat Barajı gövdesi tamamlandı, Sorgun Barajımızda çalışmalar devam ediyor, Karacaoğlan Göleti'mizin de yapımına başladık. Karacaoğlan Göleti'miz burada 8 mahalleye hitap ediyor. Bu çok önemli bir proje. Neredeyse baraj denginde bir göletimiz. Erdemlimize, memleketimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"14 bin dekar arazi sulayacak"

Hacıhalil Arpaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Nergiz de, "Torak suyla buluştuğu zaman daha verimlidir. Bu toprağımızın suyla buluşmasına vesile olan Cumhurbaşkanımızdan, ilçe başkanımıza, bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu göletimiz 14 bin dekar arazi sulayacaktır. Burada işsize iş, aşsıza AŞ olacaktır. Sulanacak 14 bin dönüm arazide her türlü meyve ağaçları, sebze, hepsi yetişmektedir" dedi.

Sarıyer Mahalle Muhtarı Bekir Demiraslan da, " Çeşmeli, Sarıyer, Arpaç'ta limon üretiliyor. Ürünlerin sulanması için harcadığımız elektrik dolayısıyla ağır fatura tutarı geliyor. Allah'ın izniyle bu gölet bittiğinde köylülerimiz ekonomik olarak rahata kavuşacak. Vesile olan siyasilerden, muhtarlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Sıraç Mahalle Muhtarı Musa Özdeniz de, Karakız Göletini mahalleleri ile buluşturduklarını ve sıranın Karacaoğlan göletin de olduğunu belirtti. Özdeniz, "8 yıldır Karakız Göleti boynu bükük akıyor. Nasip olurda Karacaoğlun Göleti'nin suyunu da Sıraç Mahallemize getirebilirsek, el birliği ile iki aşığı buluşturacağız" dedi.

"Ürün çeşitliliği ve katma değer artacak"

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise, "Gölet için ilk kazma vuruldu. Daha önce de bir miktar yapılmıştı ama şimdi üst tamamlaması başladı. Göletimizin çiftçilerimize, üreticilerimize, bölge insanımıza çok büyük faydası olacaktır. Gerek ürün çeşitliliği yönünden gerekse de ülkemize katma değer yönünden büyük faydası olacaktır" şeklinde konuştu.

Bin 600 rakımındaki Karacaoğlan Göleti kış aylarında akan suların tek bir noktada toplanmasını sağlayacak. 2023 yılında tamamlanacak gölet ile verimli tarım alanlarının suyla buluşturulması, ekonomik gelirin arttırılması hedefleniyor.

27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı
27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı
27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı
27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı
27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı
27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı

Karacaoğlan, Erdemli, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 27 yıllık Karacaoğlan Göleti Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika Ekonomi

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