27 YILLIK KOLEKSİYONU İLE EVİNDE NOSTALJİYİ YAŞATIYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan koleksiyoner İbrahim Çulka (41) 27 yıldır evinde biriktirdiği yüzlerce kaset ve taş plak koleksiyonu ile nostalji yaşatıyor.

Atatürk Mahallesinde oturan ve ticaretle işi ile uğraşan evli ve 1 çocuk babası İbrahim Çulka, 14 yıl önce biriktirmeye başladığı kasetlerin sayısının artmasının ardından evinin bir odasını biriktirdiği nostarjik kaset, cd ve plaklara ayırdı. Arkadaşlarının ve yakınlarının merakla gelerek gezdiği odası misafirlerine açan Çulka, odayı gezenlere nostarji yaşatıyor. Elinde bulundurduğu ürünlerle vatandaşların gezebileceği bir yer açmak istediğini ifade eden Çulka, çocukluğundan bu yana biriktirdiği koleksiyonunu oğlu ile birlikte gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi.

Evinin bir odasında bin 200 üzerinde kaset, bin 100 civarında CD ve yüzler taş plak olduğunu belirten İbrahim Çulka,Çocukluğumda var olan ve hayatlarımızı süsleyen, kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman mutlu eden o güzel sanatçılarımızın albümlerini çocukluktan beri koleksiyon yapıyorum. Çocukken kasetlerim vardı. Taş plak dönemine denk gelmedim ama bir komşumuzun pikabında dinlediğim plaklar sayesinde plak sevdasın oluştu. Müziği analog olarak dinlemeyi daha çok seviyorum. Evimde televizyon kullanmıyorum. Çocuğum kaset, plak dinleyerek büyüyor. Arada bir sinema perdesini indirip Yeşilçam filmlerini izliyoruz. Ailem ile birlikte tamamen nostalji yaşıyoruz. Kasetler günümüzde yok olmasına rağmen bin 200 civarında kasetim, 2 binli yılların sonunda çıkan ve CD'ler ve yüzlerce plak var. İleride çocuğuma bırakarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyorum. Çocuğuma bırakacağım en büyük zenginliğimdir. Evimizin bu koleksiyona ayırdım. En büyük hayallerim geçmiş yılları andıran, koleksiyonumu sergileyebileceğim kafe tarzında bir yer açmak dedi.