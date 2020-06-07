270 kiloluk dram - Son Dakika

270 kiloluk dram

270 kiloluk dram Mersin'de aylardır yatağa bağımlı olarak yaşayan, zihinsel engelli 270 kilo ağırlığındaki obezite hastası şahıs, tedavisi için hastaneye götürülmek üzere 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı Mersin'de aylardır yatağa bağımlı olarak...

270 kiloluk dram

Mersin'de aylardır yatağa bağımlı olarak yaşayan, zihinsel engelli 270 kilo ağırlığındaki obezite hastası şahıs, tedavisi için hastaneye götürülmek üzere 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı

MERSİN - Mersin'de aylardır yatağa bağımlı olarak yaşayan, zihinsel engelli 270 kilo ağırlığındaki obezite hastası şahıs, tedavisi için hastaneye götürülmek üzere 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı.

Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Salim Sakarya (47), yaklaşık 10 yıldır süren obezite rahatsızlığı nedeniyle her geçen yıl daha da ağırlaşarak 270 kiloya ulaştı. Bir kaç ay önce de ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı sırada düşen Sakarya, düşmeye bağlı oluşan ağrıları ve kilosu dolayısıyla yatağa bağımlı hale geldi. Bu süre içerisinde vücudunda oluşan yatak yaraları da obezite hastası adamı bakıma muhtaç hale getirdi. Zihinsel engelli iki kardeşi ve lenf kanseri tedavisi gören bir ablası olan Salim Sakarya'nın durumu, 86 yaşındaki annesi Melahat Sakarya'nın yaşından dolayı çocuklarıyla ilgilenememesi nedeniyle daha da ağırlaştı.

Durumdan haberdar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Salim Sakarya'nın evine ekip gönderdi. Evde bakım doktoru ve hemşireleri, hastanın ilk muayenesini yaptıktan sonra, kişisel bakımını da gerçekleştirdi. 270 kiloluk obezite hastası adam, daha sonra ailenin talebi üzerine hastaneye götürülmek üzere itfaiye ekiplerince battaniyeye sarılarak evinden ambulansa taşındı. 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından güçlükle ambulansa götürülen Sakarya, daha sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi.

"Kardeşim 10 yıldır obez"

Kısa süre önce lenf bezi alınan ve tedavisi süren, ancak tüm bu zorluklara rağmen kardeşleri ile ilgilenme sorumluluğunu üstlenen abla Neşe Erten, yatalak hale gelen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan kardeşi Salim Sakarya'nın derdine çare bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını söyledi. Kardeşinin fazla kiloları nedeniyle günlerdir hiç yataktan kaldırılamadığını ifade eden Erten, "Ben kanser hastasıyım. Lenf bezim alındığı için sağ tarafımı, kolumu kullanamıyorum. Kardeşim 10 yıldır obez. Bu zamana kadar kendi ihtiyacını karşılayabiliyordu ama şimdi kendi özel ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. Bir aydır aramadığım kurum kalmadı. Şu an vücudu yaralar içinde. Biz şu an ne uyku uyuyabiliyoruz, ne nefes alabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. O kadar kötü durumdayız" dedi.

Kardeşinin hastaneye götürülmesi ve tedavi edilmesi için fedakarca uğraşan abla Erten, "Anneme ve diğer iki kardeşime ben bakabiliyorum ama 270 kiloluk kardeşimi kaldırıp yıkayamıyoruz, ilgilenecek pozisyonda değiliz. Tedavisini olsun, yeniden evimize gelsin. Yatağa bağlı kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa alındı. Yatak yaraları çürümeye başlamıştı. Bize bile müdahale ettirmiyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Bizim tek talebimiz, vatandaş olarak bu engelli çocuğa yardım edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve evine sağlıklı bir şekilde geri getirilmesi" diye konuştu.

"Kardeşim gözümüzün önünde ölmeyecek"

Ailesine bakacak kendinden başka kimsenin olmadığını kaydeden Erten, kardeşine yardım eden ekiplere teşekkür etti. Erten, "Çok mutluyum, bugünü yaşamak için gece-gündüz uyku uyumadım. Günlerdir neler yaşıyorduk. Yemek bile yiyemiyorduk. Annemi bırakamıyorum. Kendi çocuklarımla ilgilenemiyordum. Kendi tedavime gidemedim. Ben bir aydır çabalıyorum. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Tedavi olacak, gözümüzün önünde ölmeyecek. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

270 kiloluk dram

İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 270 kiloluk dram - Son Dakika

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