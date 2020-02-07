271 kilo kaçak tütüne el konuldu - Son Dakika

271 kilo kaçak tütüne el konuldu
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Sivas'ta 271kilo kaçak tütüne el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
Sivas'ta 271kilo kaçak tütüne el konuldu.
Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kafe ve bu kafeye ait müştemilatta yapılan aramada 271 kilo 650 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Bir kişi hakkında tütün kaçakçılığı suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS
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