271 kilo kaçak tütüne el konuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 271 kilo kaçak tütüne el konuldu - Son Dakika

271 kilo kaçak tütüne el konuldu

6 saat önce

Sivas'ta 271kilo kaçak tütüne el konuldu.

271 kilo kaçak tütüne el konuldu, System.String[]

Sivas'ta 271kilo kaçak tütüne el konuldu.


Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kafe ve bu kafeye ait müştemilatta yapılan aramada 271 kilo 650 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Bir kişi hakkında tütün kaçakçılığı suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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