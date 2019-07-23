Son Dakika Haberleri: 271 milyon sahte dolar basmak için 3 milyon lira harcamışlar
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271 milyon sahte dolar basmak için 3 milyon lira harcamışlar

1 saat önce

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen sahte dolar operasyonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

271 milyon sahte dolar basmak için 3 milyon lira harcamışlar, System.String[]
İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen sahte dolar operasyonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ihraç edilen Bülent Ç'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gerçeğini aratmayan sahte dolarla ilgili şebeke elemanlarının yaklaşık 3 milyon TL harcayarak yurtdışından makine getirdikleri öğrenildi.

Esenyurt'ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sahte dolar operasyonuna ilişkin firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken  gözaltına alınanların ise sorgusu sürüyor. Aralarında FETÖ'den ihraç bir komiserin de bulunması nedeniyle sahte dolarların FETÖ'nün mali kaynağı olup olmadığı ise araştırılıyor.

BASKI MALZEMELERİ İÇİN 3 MİLYON TL HARCAMIŞLAR

Operasyon anı görüntüleri ortaya çıkan sahte dolarlar için şebeke elemanlarının yurtdışından para basımında kullanılan makine ve malzemeleri getirttiği öğrenildi. Yaklaşık 3 milyon TL harcama yaptıkları da tahmin edilen şebeke elemanlarının hazırladıkları dolarların gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir suç örgütünce yurt içi ve yurt dışı piyasasına sürülmek üzere sahte Amerikan dolar basıldığını tespit etmişti. Yapılan çalışmaların ardından 19 Temmuz'da matbaaya operasyon düzenlendi. Baskında 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirilirdi.


Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:54 Kaynak: DHA
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