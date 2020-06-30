274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı - Son Dakika

274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı

ANKARA'da devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı.

ANKARA'da devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 274 kişi ile 2020 yılı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarının bine yaklaşacağını, 926 atama ile birlikte 2 bin genci kamuda göreve başlatmış olacaklarını söyledi.

Başkent'te devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Selçuk'un katılımıyla yapılan atama töreninde devlet korumasındaki gençler, şehit ve gazi yakınları ile gaziler hazır bulundu. Bakan Selçuk, bugün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluşunun da 99'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
'38 BİNE YAKIN İSTİHDAM'

Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde şehit yakınlarının istihdam hakkını ikiye çıkardıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "2002 yılına kadar yalnızca 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Sadece 2019 yılında 2 bin 191 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 274 kardeşimizle beraber 2020 yılı atamalarımızın sayısı da bine yaklaşacak. Bu sayılar AK Parti hükümetlerimizin şehit yakınlarımıza, gazilerimize, gazi yakınlarımıza ve onlara istihdama yönelik hizmetlerimize verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.

'6 MİLYONU AŞKIN HANEYE BİNER LİRA YARDIM'

Bakan Selçuk, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik hizmetlerine devam edildiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Mart ayından bugüne kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 24 milyara yaklaşmış durumda. Pandemi sosyal destek programı kapsamında 6 milyonu aşkın haneye, hane başına biner lira olmak üzere 6 milyar lira yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza yaptığımız ödemeler 18 milyar liralık kaynak aktarımı sağladık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına milletimiz büyük teveccüh gösterdi. Toplanan bağışların tutarı 2 milyar lirayı vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.

'53 BİNİ AŞKIN GENCİMİZ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA'

Dijital risklerden çocukları korumak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Selçuk, son 6 ayda 587 zararlı içeriğe erişim engeli getirdiklerini ve bununla ilgili yeni mekanizma oluşturacaklarını ifade etti. Bakan Selçuk, bugün itibarıyla 14 bin çocuğun çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarda bakıldığını belirterek, "Devlet koruması altında yetişen gençlerimiz, devlet himayesinin bir göstergesi olarak atamalarını yapacağız. 2019 yılı Mayıs ve Eylül döneminde toplam bin 714 gencimizi yerleştirdik. Bu yıl Ocak ayında ise bin 147 gencimizin atamasını yapmıştık. Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış olacağız. Böylece bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş yaklaşık 53 bini aşkın gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmiş oluyoruz" dedi.

ATANANLAR SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından atama kurasını başlattı. 18 yaşına kadar devlet korumasında kalan Selma Akyol, Tarım ve Orman Bakanlığına atandığını görünce sevinç gözyaşları döktü. Akyol, Bakan Selçuk'un yanına giderek, "Size söz veriyorum görevimi layığıyla yapacağım. O kadar güzel bir duygu ki bu duygunun tarifi yok. Evladımı iyi bir yerlerde yetiştireceğim. Onu anasız babasız bırakmayacağım. Evladımı vatana millete iyi bir evlat olarak yetiştirmem için benim için büyük bir fırsat. Bu işe çok ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 10:44 2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor 09:33 Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı 08:25 Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 07:42 Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı 02:17 Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
14:31
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
14:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
14:24
Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor
14:24
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
13:36
Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi
13:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 15:06:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]