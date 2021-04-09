Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak

09.04.2021 14:20

Gelen son dakika haberlerine göre 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak -Türkiye Eczacılar Deposu, yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı -TED Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin: "Yapacağımız yatırım 275 milyon doları bulacak" -"Hedef yılda 165 milyon kutu üretim" Türkiye Eczacılar...

275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak

-Türkiye Eczacılar Deposu, yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı

-TED Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin: "Yapacağımız yatırım 275 milyon doları bulacak"

-"Hedef yılda 165 milyon kutu üretim"

İSTANBUL - Türkiye Eczacılar Deposu, yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı. Toplamda 275 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan stratejik öneme sahip projeyle birlikte Türkiye, yıllık 165 milyon kutu kapasiteyle nitril eldiven üretmeyi başaran 5'inci ülke olacak. 4 bin kişinin istihdam edileceği Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisiyle yıllık 120 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

Türkiye Eczacılar Deposu (TED), pandemi sebebiyle artan nitril eldiven ihtiyacını gidermek için 3 etaptan oluşan yatırıma imza attı. Salgının başlangıcından bu yana yoğun maske talebini kendi üretim ve tedarik gücüyle karşılamaya çalışan TED, yüzde 100 yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı. Dünya genelinde Malezya'nın liderlik ettiğini nitril eldiven üretimini az sayıda ülke gerçekleştiriyor. Malezya'yı Tayland, Endonezya ve Çin takip ediyor. TED'in yatırımı sayesinde Türkiye, nitril eldiveni kendi makineleri ve kendi teknolojisiyle üretmeyi başaran 5'inci ülke olacağı belirtildi.

"Nitril eldiven kullanım oranı yüzde 25 artış gösterdi"

Covid-19 salgınıyla birlikte koruyucu ekipmanlara, özellikle cerrahi maske ve nitril eldivene olan ihtiyacın her geçen gün arttığını aktaran Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, "2019'dan 2020'ye geçerken nitril eldiven pazarı tüm dünyada yüzde 25 büyüme gösterdi. Ülkemizde geçen sene yılda 44 milyon kutu eldiven kullanılmış. Aşılama çalışmalarında tek kullanımlık eldiven zorunluluğunun doğmasıyla birlikte yılsonuna kadar bu sayının yaklaşık yüzde 10 ila 15 arasında artacağını ve 50 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Maalesef bu eldivenlerin tamamını ithal ediyoruz. Sorun şu ki, ithalatçı firmalar salgının başından beri taleplere yetişemezken, fiyatlar fahiş oranda arttı. Bununla birlikte sağlık çalışanları kalitesiz ürünlerden şikayetçi. Salgının başında bu sorunu öngörerek Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bir yıllık yoğun çalışmanın ardından, ilk yerli ve milli nitril eldiven markamızı hayata geçirdik. Yatırımımızı birkaç aşamaya böldük. İlk aşamada 6 hat ile üretime başlıyoruz. Yılsonuna kadar toplam hat sayısı 12 olacak. Son aşamayı tamamladığımızda ise toplamda 66 hata ulaşacağız ve şu anda 50 milyon dolara ulaşan yatırımımız toplamda 275 milyon doları bulacak. Hedefimiz, 4 bin kişilik bir istihdam sağlamak. Böylece, nitril eldiven ithalatının önüne geçerek dışa bağımlılığımızı sonlandıracağız ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacağız" dedi.

"5 yılın sonunda Avrupa'nın lideri olacağız"

Amaçlarının tam kapasite çalışarak kısa sürede öncelikle Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Keskin, ikinci adımda şimdiye kadar ithal edilen bu ürünlerin bu kez ihracatına başlayacaklarını ifade etti. İlk hedefin Avrupa olduğunu söyleyen Keskin, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, geçtiğimiz yıl yaklaşık 260 milyon dolarlık eldiven ithalatı gerçekleştirdi. Amacımız, ithalatın önüne geçerek dışa bağımlılığımızı sonlandırmak ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaktır. İlk yıl 260 milyon dolarlık ithalatın yaklaşık yüzde 40'ını karşılamış olacağız. İlk yılın sonunda küresel pazarda yerimizi almaya başlayacak ve 5 yılın sonunda Türkiye'yi bu alanda Avrupa'nın lideri konuma getireceğiz".

"Hedef yılda 165 milyon kutu üretim"

Adapazarı'ndaki fabrikada ilk aşamada 6 hattın devreye gireceğini belirten Gloveturk Genel Müdürü Hasan Umur, "Bu yıl sonuna kadar 12 hatta ulaşmış olacağız. Bu noktada yıllık toplam eldiven üretim adedimiz 3 milyarı bulacak. Bu da yaklaşık 30 milyon kutuya tekabül ediyor. Devam eden yatırımlarımızla birlikte 66 hatta ulaşarak üretim kapasitemizi yaklaşık 4,5 kat artıracağız ve 165 milyon kutu eldiven üreteceğiz. Şu an 20 bin metrekare olan üretim tesisimiz tüm etaplar tamamlandığında 110 bin metrekarelik büyük bir üretim kompleksi haline gelecek. Pazarın yüzde 70'ini tüm dünyada 30 ülke oluştururken, bunların 28'i zaten Avrupa ülkesi. Diğer iki büyük pazarsa ABD ve Japonya. İlk yıl kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra hedefimiz Avrupa ülkeleri olacak" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak
Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak
Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak
Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak
Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak
Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak
Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak
Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 275 milyon dolarlık yatırımla yerli eldiven üretimi yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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