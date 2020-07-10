İzmir'de bir kargo gemisinde, Avrupa'ya geçmek isteyen 276 göçmen ve 8 kaçakçı yakalandı.
İzmir'de bir kargo gemisinde, Avrupa'ya geçmek isteyen 276 göçmen ve 8 kaçakçı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Türkiye bandralı geminin şüpheli faaliyetlerinin uzun bir süredir takip edildiğini açıkladı
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10.07.2020 10:00:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 276 Göçmen Kargo Gemisinde Yakalandı - Son Dakika