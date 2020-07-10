276 Göçmen Kargo Gemisinde Yakalandı - Son Dakika

276 Göçmen Kargo Gemisinde Yakalandı

İzmir'de bir kargo gemisinde, Avrupa'ya geçmek isteyen 276 göçmen ve 8 kaçakçı yakalandı.

İzmir'de bir kargo gemisinde, Avrupa'ya geçmek isteyen 276 göçmen ve 8 kaçakçı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Türkiye bandralı geminin şüpheli faaliyetlerinin uzun bir süredir takip edildiğini açıkladı

Türkiye, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:45 

Son Dakika Güncel 276 Göçmen Kargo Gemisinde Yakalandı - Son Dakika
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