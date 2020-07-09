276 sığınmacının yakalanmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

276 sığınmacının yakalanmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede

İzmir'de gemiyle yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 276 sığınmacının yakalandığı olayla ilgili, organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de gemiyle yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 276 sığınmacının yakalandığı olayla ilgili, organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Faaliyetleri uzun süredir takip edilen Türk bayraklı bir ticari gemiye 300 civarında düzensiz göçmenin bindirildiğinin tespit edilmesi üzerine, 6 Temmuz akşamı polis ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışması neticesinde bugün görevlendirilen 5 Sahil Güvenlik botu ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ile denizden, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile karadan ortak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gemi içerisinde kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 268 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Adliyeye sevk edildi


Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 276 sığınmacının yakalanmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
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