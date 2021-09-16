278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atama kuraları çekildi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı için atama kurası yapıldı.

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, şehitlere minnet ve şükranlarını sundu.

Gazilik unvanı verilmesinin 100'üncü yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anan Yanık, "Vatan için, istiklal ve istikbalimiz için mücadele eden bütün kahramanlarımız, bizler için gerçek bir iftihar kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da kahramanlarımızla her zaman ve her koşulda iftihar etmeye devam edeceğiz. Bu hassasiyeti ve şuuru, yeni nesillere de en güçlü şekilde aktarmak için çalışacak ve başaracağız." dedi.

Yanık, bölgede oynanan tehlikeli oyunların, milletin güçlü duruşu ve desteğiyle bozulduğunu, bundan sonra da tuzaklar ve hain planların başarısız olacağını, karşılık bulmayacağını belirtti.

Şehit ve gazileri sadece minnet ve şükranla anmadıklarını, aynı zamanda onların mücadelesine ve hatıralarına sahip çıkmayı inanç, samimiyet ve vefa meselesi olarak gördüklerini söyleyen Yanık, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalarımızı bu anlayış ve sorumluluk duygusuyla yürütüyoruz. Bunun için de emin olunuz, imkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi kamudaki istihdam hakkı başta olmak üzere, elektrik ve su ücretlerinde indirim hakkı, ücretsiz ulaşım hakkı, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması gibi birçok destek ve imkanı şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve onların yakınları için hayata geçiriyoruz. Faizsiz konut kredisi, bakım destekleri, eğitim-öğretim yardımları gibi yardımlarla sizlerin hayatını kolaylaştıracak hizmet standartlarımızı geliştiriyoruz. Nerden nereye geldiğimizi aslında en iyi sizler biliyorsunuz."

Yanık, 2002'de şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını, gazi ve gazi yakınları gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının malullerine de 1 istihdam hakkı getirdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6 bin 315, 2002 yılından 2014 yılına kadar da 10 bin 187 şehit yakını, gazi veya gazi yakınının kamuda istihdamı İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Atama yetkisinin bakanlığımıza geçtiği 2014 yılından itibaren ise 29 bin 347 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızı, vazife malulü veya vazife malulü yakınımızı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik. Böylelikle şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamudaki istihdam toplamı 45 bin 849'e ulaştı."

Bakan Yanık, devletin faizsiz konut kredisi, barınma desteği gibi uygulamalarla da şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yanında olduğunu anlattı.

"Bugüne kadar 197 bin 367 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık"

Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babaları, gazilerin ise kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babaları için ücretsiz seyahat hakkı sağlandığını belirten Yanık, "Bu hak sahipleri, şehir içi toplu taşıma, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar 197 bin 367 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

Şehit ve gazilerin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmesinin, önem verdikleri bir diğer konu olduğunu söyleyen Yanık, bu amaçla üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretim için öğretim ücretinden muafiyet sağlandığını dile getirdi.

Yanık, ayrıca şehit ve gazi çocuklarının, özel orta öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanından ücretsiz eğitim kapsamında yararlanabildiğini kaydetti.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kendilerini yalnız hissetmemeleri ve morallerinin yüksek tutulması içi düzenli ziyaretler yapıldığını ve psikososyal destek hizmeti verildiğini ifade eden Yanık, bu kapsamda 2017'den beri 152 bin 8'i gazi olmak üzere 296 bin 507 şehit yakını ve gazinin evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edildiğini söyledi.

"Kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 46 bin 127'ye ulaşacak"

Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı için teklif işleminin başlatılacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan 74'ü öğrenim durumları itibarıyla avukat, çocuk eğiticisi, dava takip memuru, fizyoterapist, hemşire, Kuran kursu öğreticisi, laborant, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yerleştirilecektir. Diğerlerinden 111'i memur, 79'u hizmetli, 14'ü işçi kadrosuna atanabilecektir. Atama teklifi yapılacak 278 kişiden 121'i kadın, 157'si erkektir. Bugünkü 45'inci atama teklifiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 46 bin 127'ye ulaşmış olacaktır."

Atama tekliflerinin sonuçlarına bugünden itibaren bakanlığın sitesinden ulaşılabileceğini bildiren Yanık, atamaların ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakan Yanık, konuşmasının ardından beraberindeki şehit yakını, gazi, gazi yakını ve onların çocuklarıyla atama kurasını başlatmak için butonlara bastı.