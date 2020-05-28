28.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
16: 00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Sadkov, Andrey
16: 00 LP Petrov, Vladimir - Pinkovskii, Pavel
16: 00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
16: 30 LP Andreev, Danila - Frolov, Alexander
16: 30 LP Meteleshko, Igor - Babkin, Andrey
16: 30 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander
17: 00 LP Babkin, Andrey - Sadkov, Andrey
17: 00 LP Frolov, Alexander - Pinkovskii, Pavel
17: 00 LP Gribkov, Alexander - Ivanov Stanislavovic, Vik
17: 30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Meteleshko, Igor
17: 30 LP Petrov, Vladimir - Andreev, Danila
17: 30 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey
21: 30 AL2 Stuttgart - Hamburg
Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Üçü de son maçlarında puan kaybı yaşadı!
Son olarak Türk Derbisi'nde gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman olmuştu...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!