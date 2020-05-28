28.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır



İşte günün CANLI YAYIN listesi...



16: 00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Sadkov, Andrey



16: 00 LP Petrov, Vladimir - Pinkovskii, Pavel



16: 00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik



16: 30 LP Andreev, Danila - Frolov, Alexander



16: 30 LP Meteleshko, Igor - Babkin, Andrey



16: 30 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander



17: 00 LP Babkin, Andrey - Sadkov, Andrey



17: 00 LP Frolov, Alexander - Pinkovskii, Pavel



17: 00 LP Gribkov, Alexander - Ivanov Stanislavovic, Vik



17: 30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Meteleshko, Igor



17: 30 LP Petrov, Vladimir - Andreev, Danila



17: 30 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey



21: 30 AL2 Stuttgart - Hamburg



Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Üçü de son maçlarında puan kaybı yaşadı!



Son olarak Türk Derbisi'nde gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman olmuştu...



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











