28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...12: 00 GK1 Ulsan Hora-I - Jeonbuk13: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Sangju Sangmu Phoenix15: 00 İS1 Levante - Real Betis16: 30 AL2 Arminia Bielefeld - Heidenheim16: 30 AL2 Dynamo Dresden - Osnabruck 16: 30 RSP FC Ural - FC Tambov16: 30 AL2...

Bu bir ilandır

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


12: 00 GK1 Ulsan Hora-I - Jeonbuk


13: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Sangju Sangmu Phoenix


15: 00 İS1 Levante - Real Betis


16: 30 AL2 Arminia Bielefeld - Heidenheim


16: 30 AL2 Dynamo Dresden - Osnabruck 16: 30 RSP FC Ural - FC Tambov


16: 30 AL2 Greuther Furth - Karlsruhe


16: 30 AL2 Hamburg - Sandhausen


16: 30 AL2 Hannover 96 - Bochum


16: 30 AL2 Holstein Kiel - Nürnberg


16: 30 AL2 Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue


16: 30 AL2 Stuttgart - Darmstadt 98


16: 30 AL2 Wehen Wiesbaden - Saint Pauli


18: 00 İS1 Villarreal - Valencia


20: 30 İS1 Granada - Eibar


21: 30 YUSŞ AEK Athens - Olympiacos


23: 00 PO1 Boavista - Santa Clara


23: 00 İS1 Espanyol - Real Madrid


Barcelona, Sevilla'dan sonra Celta Vigo deplasmanında da puan kaybetti. Gözler Real Madrid'in üzerinde!


Lig sonuncusu Espanyol'u yenerlerse zirvede 2 puanlık bir avantaj elde edecekler...


Almanya 2. Bundesliga'da 2019-20 sezonunu bitiriyoruz!


Bielefeld'in ardından Bundesliga'ya çıkacak 2. takım hangisi olacak? Stuttgart mı, Heidenheim mı...


Bu akşam Portekiz Primeira'da Boavista, Santa Clara'yı ağırlayacak...


Hafta sonu geldiğinde Yunanistan Süper Ligi, Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Arminia, Levante, Samsung, Suwon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:10 

Son Dakika Spor 28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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Son Dakika

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