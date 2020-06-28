28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
12: 00 GK1 Ulsan Hora-I - Jeonbuk
13: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Sangju Sangmu Phoenix
15: 00 İS1 Levante - Real Betis
16: 30 AL2 Arminia Bielefeld - Heidenheim
16: 30 AL2 Dynamo Dresden - Osnabruck 16: 30 RSP FC Ural - FC Tambov
16: 30 AL2 Greuther Furth - Karlsruhe
16: 30 AL2 Hamburg - Sandhausen
16: 30 AL2 Hannover 96 - Bochum
16: 30 AL2 Holstein Kiel - Nürnberg
16: 30 AL2 Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
16: 30 AL2 Stuttgart - Darmstadt 98
16: 30 AL2 Wehen Wiesbaden - Saint Pauli
18: 00 İS1 Villarreal - Valencia
20: 30 İS1 Granada - Eibar
21: 30 YUSŞ AEK Athens - Olympiacos
23: 00 PO1 Boavista - Santa Clara
23: 00 İS1 Espanyol - Real Madrid
Barcelona, Sevilla'dan sonra Celta Vigo deplasmanında da puan kaybetti. Gözler Real Madrid'in üzerinde!
Lig sonuncusu Espanyol'u yenerlerse zirvede 2 puanlık bir avantaj elde edecekler...
Almanya 2. Bundesliga'da 2019-20 sezonunu bitiriyoruz!
Bielefeld'in ardından Bundesliga'ya çıkacak 2. takım hangisi olacak? Stuttgart mı, Heidenheim mı...
Bu akşam Portekiz Primeira'da Boavista, Santa Clara'yı ağırlayacak...
Hafta sonu geldiğinde Yunanistan Süper Ligi, Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!