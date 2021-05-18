28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı - Son Dakika

28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı

18.05.2021 14:57

Milyon dolarlık yatlar Muğla'nın Bodrum ilçesine gelmeye başlarken, turizm cenneti ilçemize demir atan 28 milyon 500 bin euroluk altın renkli mega yat "Khallılah" ise görenleri adeta kendine hayran bıraktı.

Yalıkavak açıklarında demirleyen Marshall Adaları bayraklı 28 milyon 500 bin euro değerindeki altın rengindeki "Khallılah" isimli 48 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yatı görenler dönüp bir daha baktı. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan altın rengindeki yatın dış görünümü ise uzay mekiği ve yarış otomobiline benzetildi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı

MERAK KONUSU OLDU

Yatın içerisinde kimin olduğu sır gibi saklanırken zaman zaman yat içerisinde bulunanların botlarla denize açıldığı görüldü.

Gören dönüp bir daha bakıyor! 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı

SARAYDAN FARKSIZ

Amerika'da üretilen ultra lüks yat, 2014 yılında denize indirildi. Yatın içerisinin ise bir saraydan farksız olduğu öğrenildi. Spor salonu, spa, restoran, eğlence kulübü, jakuzi gibi birçok özelliği olan su sporları ile ilgili her türlü ekipmana sahip yatın bir kısmında ise gerçek altın kullanıldığı öğrenildi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı

EGE'YE AÇILACAK

Bodrum'a demir atan yatın daha sonra Ege sahillerinde tura çıkacağı, ilk uğrayacağı yerlerden birinin ise Kuşadası olacağı öğrenildi.

28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı

Marshall Adaları, Bodrum, Uzay, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • ZENGİN: Bundan yaklaşık bir kaç yıl önce bizim mahallede al sat yapan bir abim vardı. O uygun fiyata düşürdüğünü söylemişti bizde birlikte gitmiştik giderken de sanayiden kaportacı, motor ustası ve elektrikçi tanıdıklarımızı götürmüştük. Onlar baktılar falan dediler tamam alabilirsin sonra ben baktım tuvalet sayısı az olduğu için beğenmedik almaktan vazgeçmiştik. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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