28 adet Jest+ Bursa'da hizmete başladı

Karsan, Bursa'nın Kestel İlçesi'ne bağlı Barakfakih Beldesi'ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi.

Karsan açıklamasına göre, Barakfakih Beldesi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne teslim edilen Jest+'lar Barakfakih ile Kestel şehir merkezi arasında hizmet vermeye başladı.

Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla başarılı bir performans ile yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, yüksek performansa sahip çalışkan motoruyla hem konforlu yolculuğun hem de en iyi verimin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Karsan Jest+, hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantajlar sağlıyor. Yüksek tırmanma kabiliyetinin yanı sıra yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar da sunan Karsan Jest+ ayrıca, herkes için kolay erişilebilirlik sunan alçak tabanıyla da ön plana çıkıyor.

Karsan Jest+ düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca gelirken, 10'dan 15 koltuk seçeneğine kadar uzanan farklı yerleşim alternatifleri ve öne bakan koltukları ile yolculara rahat bir seyahat sunuyor