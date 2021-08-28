Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Akıl Çemberi
04:30 Ana Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
09:20 Tercih Zamanı
09:40 Çalışan Türkiye
10:00 Haber
11:00 Haber
11:30 Yeşil Doğa
12:00 Haber
12:35 O
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
15:45 Baştan Sona Sağlık
16:00 Haber
17:00 Haber
18:00 5N1K
18:25 Yeniden Başlayanlar
21:00 CNN TÜRK Masası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Ağustos 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika