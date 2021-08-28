Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
02:40 Star Market
04:50 Kaçak Gelinler
07:00 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Erkenci Kuş
11:30 Bir Demet Tiyatro
13:30 Hayat Sevince Güzel
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Star Market
23:30 Kazara Aşk
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika