28 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

02:40 Star Market

04:50 Kaçak Gelinler

07:00 Medcezir

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Erkenci Kuş

11:30 Bir Demet Tiyatro

13:30 Hayat Sevince Güzel

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Star Market

23:30 Kazara Aşk