Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
03:00 Türkiye - İspanya
04:30 Türkiye - Çin
05:45 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:10 Spor Kitaplığı
06:15 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:00 Spor Haftasonu
14:30 Türkiye - Brezilya
15:45 Süper Lig Özetler
15:55 TFF 1. Lig Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:55 Efsanelerin İzinde
17:00 Aktüel Futbol
19:10 Kocaelispor - Yılport Samsunspor
21:15 Aktüel Futbol
21:40 Bursaspor - Eyüpspor
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika