28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

28.08.2022 06:42
28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Ağustos 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

00:30 Z Raporu

01:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Süper Lig

04:00 Trio

04:30 Z Raporu

05:00 Sanal Direktör

06:00 Gamer

07:00 Trabzonspor - Galatasaray

08:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Sanal Direktör

13:00 Gamer

14:00 Süper Hikayem

15:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

15:30 A. Konyaspor - Fenerbahçe

16:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Trabzonspor - Galatasaray

18:50 Maç Başlıyor

19:15 V.f.karagümrük-mke Ankaragücü

21:15 beIN Süper Lig

21:45 A.demirspor - H.ümraniye

23:45 beIN Süper Lig

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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Gaziantep FK, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 28 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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