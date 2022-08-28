Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Sessizler
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Seversin
15:00 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
Son Dakika › TV › 28 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika