28 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

28.08.2022 06:42
28 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

28 Ağustos 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:30 Sessizler

04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Seversin

15:00 Üç Kız Kardeş

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cehennem

22:30 Cehennem

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27 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 27 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 26 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 26 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 28 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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